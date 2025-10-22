نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على ملعب 'ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل البلوز المركز العشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل الفريق الهولندي المركز الأخير، دون نقاط، بعد الخسارة في مباراتين.

موعد مباراة تشيلسي ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي ضد أياكس أمستردام اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة تشيلسي ضد أياكس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.