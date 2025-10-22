نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأياكس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق البلوز نظيره أياكس الهولندي على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن القنوات الفضائية الناقلة لمباراة تشيلسي ونظيره أياكس الهولندي

أين يمكنني مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس الهولندي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وفريق أياكس الهولندي عبر شاشة قناة beIN Sports 4 HD.

ويحتل البلوز المركز العشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل الفريق الهولندي المركز الأخير، دون نقاط، بعد الخسارة في مباراتين.

