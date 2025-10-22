نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة النادى الأهلى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادى - مصطفى ابراهيم - محمود شبانه - عمرو صالح.

خط الوسط: عبد الغنى محمد - محمد تونى - كريم الديب - محمود كناريا - فافيور اكيم.

خط الهجوم: فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود جنش - محمد سامى - سيفورى ايزاك - عبد الرحمن بودى - ناصر ناصر - مؤمن شريف - أحمد عيد - إيبوكا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.