نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد بيزا في الدوري الإيطالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، مع نظيره فريق بيزا، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد بيزا في الدوري الإيطالي

افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، اللاعب رفائيل لياو مهاجم فريق ميلان بأسيست من ريتشي.

وسجل اللاعب خوان كوادرادو هدف التعادل لصالح بيزا، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن في الدقيقة 86 من الشوط الثاني، اللاعب مبالا نزولا نجم فريق بيزا من تسجيل الهدف الثاني في شباك ميلان، بعد تمريرة من زميله أكينساميرو.

ثم أدرك زاكاري أثيكامي هدف التعادل الثاني لميلان، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، من تمريرة لوكا مودريتش.