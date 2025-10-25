نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري، مباراة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي مع نظيره إنتر ميلان، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

تقام مباراة فريق نابولي مع نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن تطبيق “ستارز بلاي” هو المسئول عن بث مباريات الدوري الإيطالي في موسمه الحالي 2025-2026 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

