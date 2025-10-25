نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. قمة مثيرة في الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يواجه نابولي في سباق الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة مثيرة في الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يواجه نابولي في سباق الصدارة



يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره نابولي، في قمة مرتقبة تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، بينما يأتي نابولي في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط الإنتر ولكنه متفوق بفارق الأهداف على روما صاحب المركز الرابع، في سباق محتدم على صدارة جدول "الكالتشيو" منذ انطلاق الموسم.

ويعاني نابولي من تراجع واضح في الفترة الأخيرة، بعد خسارته أمام تورينو بهدف دون رد في الجولة الماضية، تلتها خسارة مذلة أمام آيندهوفن الهولندي 6-2 في دوري أبطال أوروبا، ما شكل صدمة لطموحات الفريق هذا الموسم.

في المقابل، يدخل إنتر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على يونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليعزز ثقته قبل قمة اليوم.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، فيما يتساوى كل من إنتر ونابولي وروما عند 15 نقطة لكل فريق، ما يجعل مواجهة اليوم مهمة وحاسمة في سباق الصدارة.

تنطلق مباراة إنتر ميلان ونابولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر منصة STARZPLAY.



وتكتسب مباراة اليوم بين إنتر ميلان ونابولي أهمية كبيرة نظرًا لتقارب نقاط الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ما يجعلها بمثابة "مواجهة فاصلة" في سباق المنافسة على الصدارة. ويدخل الفريقان اللقاء برغبة قوية في تحقيق الانتصار، حيث يسعى إنتر للاستمرار في مطاردة ميلان على القمة، بينما يطمح نابولي لتعويض خسائره الأخيرة واستعادة توازنه قبل انطلاق المرحلة المقبلة من دوري الأبطال.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة وأداء تكتيكيًا مميزًا من كلا المدربين، مع الاعتماد على القوة الهجومية والدفاع الصلب، خصوصًا وأن أي تعثر اليوم قد يؤثر بشكل مباشر على حسابات المنافسة على اللقب. كما ينتظر عشاق الكرة الإيطالية متابعة أداء نجوم الفريقين البارزين الذين قد يحسمون نتيجة القمة بصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

