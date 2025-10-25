نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن.. البث المباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية في كل أنحاء العالم، مساء اليوم السبت، نحو ملعب «جي تك كوميونيتي» لمتابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يحمل في طياته الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين.



موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تُذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 المشفرة. ويسعى فريق ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق فوز جديد يعزز به موقعه في جدول ترتيب البريميرليج، خاصة بعد الانتصار الكبير الذي حققه مؤخرًا على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، وهو فوز رفع من معنويات اللاعبين قبل هذه المواجهة المحلية المهمة.

في المقابل، يدخل برينتفورد المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري الإنجليزي، أملًا في تحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط فقط.



التشكيل المتوقع لليفربول وموقف محمد صلاح

ما زال الغموض يحيط بموقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة أساسيًا في المباراة، في ظل سعي الجهاز الفني للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل فترة التوقف الدولي المقبلة. ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ألكسيس ماك أليستر – فلوريان فيرتز

الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك – هوجو إكيتيكي أو محمد صلاح



ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ما يجعل الفوز في مواجهة الليلة ضروريًا للبقاء قريبًا من صدارة جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على اللقب.