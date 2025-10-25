اتحاد السلة يحتفل بتخريج 15 متدربا فـي دورة إعداد أخصائي الأداء الرياضي

بالتعاون مع الاتحاد الدولي

كتب ـ عبدالله الجرداني:

احتفل الاتحاد العماني لكرة السلة بتخريج 15 مدربًا ومدربة من المستوى الثاني في دورة إعداد أخصائي الأداء الرياضي من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية، وذلك في الدورة التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، واختتمت الخميس، بعدما استمرت ثلاثة أيام، وتضمنت جلسات نظرية وعملية، وزعت بين صالة نادي السيب الرياضي وصالة واوان بالحيل والتي حاضر فيها الدولي أمير عيد. أقيم حفل الختام برعاية ابوبكر بن احمد الجهوري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة. وأشاد نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة رئيس لجنة التطوير الفني راعي الحفل بتفاعل المتدربين مع فعاليات الدورة وجلساتها والتي كان لها الأثر الطيب في نقل المعارف والمهارات وقال: الحمد لله الدورة كانت مثمرة واكسبت المتدربين والمتدربات الكثير من المهارات اللازمة، حيث تأتي الدورة استكمالًا لنجاح المستوى الأول الذي نُفذ سابقًا، وهي خطوة متقدمة لتأهيل مدربينا الوطنيين في مجال القوة والتكييف من خلال تزويدهم بمعرفة علمية متخصصة تساعدهم على تطوير الأداء البدني للاعبين وتقليل الإصابات الشائعة في اللعبة. وأضاف الجهوري: اقيمت الدورة بالتعاون مع مؤسسات وطنية مثل نادي السيب الرياضي وصالة واوان بالحيل، واثبت هذا التعاون أنه نموذج ناجح للتكامل بين الاتحاد والقطاعين الرياضي والخاص لخدمة أهداف التطوير، مؤكدًا أن الدورة تهدف إلى بناء قاعدة من المدربين المؤهلين القادرين على الارتقاء بالمستوى البدني والفني لكرة السلة في سلطنة عمان، فكانت الدورة بيئة تدريبية متكاملة، وامتداد لبرامج التطويرية التي ينفذها الاتحاد، والتي تشمل دورات المدربين، والحكام، وأخصائيي الأداء الرياضي، بهدف تطوير منظومة كرة السلة العمانية ورفع مستوى الاحترافية في العمل الفني. الدورة خلال فترة إقامتها تضمنت جلسات ومحاضرات نظرية وتطبيقات عملية غطت مفاهيم متقدمة في التدريب البدني، وإدارة الأحمال التدريبية، والوقاية من الإصابات، إضافة إلى تصميم البرامج المتخصصة لفرق كرة السلة، وبعد الاختبار الذي اجري للمتدربين قام ابوبكر الجهوري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة بتسليم شهادات المشاركة للمدربين والمدربات وتسليم هدية تذكاريه للمحاضر الدولي.