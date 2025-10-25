ختام الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم المستوى «D» بصور

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

اختُتمت بقاعة نادي الطليعة الرياضي الثقافي فعاليات الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم المستوى (D)، التي نظّمها الاتحاد العُماني لكرة القدم بالتعاون مع نادي الطليعة الرياضي الثقافي واللجنة التنسيقية للفرق الرياضية الأهلية بولاية صور، بمشاركة (30) مدربًا من مختلف الفرق بالولاية، واستمرّت لمدة سبعة أيام متواصلة. رعى حفل الختام محمد بن ناصر العريمي عضو المجلس البلدي بولاية صور، الذي أعرب في كلمته عن سعادته بالمستوى المتميز للدورة وبمشاركة هذا العدد من المدربين، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج في إعداد الكوادر الفنية الوطنية المؤهلة لقيادة الفرق والمنتخبات مستقبلًا، ثم قام راعي المناسبة بتوزيع شهادات المشاركة على المدربين، كما قدّم المنظمون درعًا تذكاريًّا لراعي الحفل تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة الرياضية بالولاية.

وقد قدَّم الدورة المحاضر المعتمد أحمد بن مبارك العلوي، وتضمّنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية ركّزت على مفاهيم التدريب الأساسية، وتخطيط الوحدات التدريبية، وطرق اكتشاف المواهب وصقلها، وفق أحدث مناهج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال المدرب أحمد بن مبارك العلوي بأن الدورة هدفت إلى تأهيل مدربين يمتلكون المعرفة العلمية والقدرة العملية على إدارة الحصص التدريبية باحترافية، وهي الخطوة الأولى نحو إعداد مدربين أكفاء يسهمون في تطوير كرة القدم العُمانية في مختلف المراحل والفئات.

من جانبه، عبَّر المشاركون عن شكرهم للاتحاد العُماني لكرة القدم ونادي الطليعة واللجنة التنسيقية على التنظيم المتميّز للدورة، مؤكدين أنها أضافت لهم الكثير من المعارف الفنية والتطبيقية في مجال التدريب الحديث.