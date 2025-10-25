الشامسي يتأهل لنهائي سباق 800 م والبلوشي فـي 200م بأرقام شخصية جديدة

فـي ثالث أيام الألعاب الآسيوية للشباب

رسالة البحرين ـ من خليفة الرواحي:

تصوير ـ نواف البوسعيدي :

نجح لاعب المنتخب الوطني اليزن الشامسي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى في التأهل إلى الدور النهائي في مسابقة 800م عدوًا، بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الثانية برقم شخصي جديد قدره 1:56.20 د، كما تمكن رائد البلوشي لاعب القوى من التأهل إلى نهائي سباق 200 متر عدوًا، بعد تحقيقه رقمًا شخصيًّا جديدًا بزمن قدره 21.94 ثانية. وفي الجانب الآخر يواصل منتخبا الفروسية والجولف المنافسات وسط آمال بتحقيق نتائج طيبة في المسابقات الفردية، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب في نسختها الثالثة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22-31 أكتوبر الجاري، والتي يتنافس على جوائزها أكثر من خمسة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية للشباب، يتنافسون في 24 رياضة و31 فئة و253 حدثًا في المنافسات التي تقام في عدد من المنشآت الرياضية أبرزها مدينة عيسى الرياضية، ومدينة خليفة الرياضية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وقرية التحمل، ومنطقة سما باي.

وجاء تأهل اليزن الشامسي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى إلى نهائي مسابقة 800م عدوًا، بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الثانية برقم شخصي جديد وقدره 1:56.20، وحل لاعب المنتخب السعودي خلف البلوشي في المركز الثاني بعدما قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1.57.89. د، فيما جاء لاعب سريلانكا ناثين ولادارا في المركز الثالث بعدما قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1.58.07. د في سباق قوي ومثير جاءت نتائج المجموعة بأرقام جديدة فاقت المجموعة الأولى، ويتطلع اللاعب وبثقة للوصول إلى منصات التتويج في النهائيات بإذن الله تعالى.

الجولف

يواصل المنتخب الوطني للجولف مشواره في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب البحرين 2025K حيث أنهى منتخبنا الوطني للجولف الجولة الثانية من منافسات الفرق فئة البنين في المركز الثاني عشر من أصل 16 دولة مشاركة، بمجموع 319 ضربة (31) عن المعدّل.

ورغم صعوبة المنافسة أمام نخبة المنتخبات الآسيوية، أظهر لاعبونا إصرارًا وتطورًا ملحوظًا في الأداء مقارنة بالجولة الأولى، إذ قلّص الفريق الفارق وحقق نتيجة أفضل في الجولة الثانية (11) بعد أن كانت (20) في الجولة الافتتاحية، وبذلك يواصل المنتخب رحلته المستمرة بطموح أكبر في الجولة الختامية لتحقيق نتيجة لتحسين رقم المنتخب، وبما يليق باسم عُمان ورياضة الجولف العُمانية.

التايكوندو

يواصل منتخب التايكواندو منافسات الدورة، حيث يشارك في المنافسات صباح اليوم كل من لاعبي المنتخب قابوس البلوشي والمعتصم الحجري، وفي الجانب الآخر خسرت لاعبة المنتخب الوطني شهناز المعولية من لاعبة المنتخب الفيتنامي هوانج ثي ثو هوين، وخسرت لاعبة المنتخب فداء بنت فؤاد البروانية من لاعبة طاجيكستان تيميوروفا بونو شوطين دون رد، وتبقى الآمال على لاعبي المنتخب الذكور لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات القادمة بعدما أنهت لاعبات المنتخب الوطني مشوارهن في التصفيات.

الفروسية

وفي منافسات الفروسية يتطلع المنتخب الوطني اليوم ان يحقق نتائج مشرفة في منافسات الفردي لتعكس تطور رياضة الفروسية في سلطنة عمان، حيث يشارك في المسابقات الفردية الفارس السَّيد عبدالعزيز بن فهد البوسعيدي من مواليد 2009 في مسابقة الفردي على ارتفاع 120سم، والفارس طه بن زياد البلوشي من مواليد 2010 في مسابقة الفردي على ارتفاع 120سم، والفارسة سارة بنت سهيل الكثيرية من مواليد 2009 في مسابقة الفردي على ارتفاع 120سم، وسط آمال طموحة بتعويض ما فات في نتائج الفرق.

السباحة

ووصل السبت المنتخب الوطني للسباحة الذي يشارك في المنافسات التي تبدأ الاثنين، حيث يمثل المنتخب في المنافسات التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبراللاعب محمد بن خميس الوهيبي من مواليد 2009، الذي يشارك في منافسات 50م ظهرًا، 100م ظهر، 50م فراشة، فيما يتواجد في الجهاز الفني عبدالحفيظ رحماني قوادري مدرب الفريق.

قرعة الرياضات الإلكترونية

وقع المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية في القرعة الرسمية التي أجريت السبت في المجموعة الاولى إلى جانب منتخبات (طاجيستان والسعودية والامارات والبحرين وإندونيسيا والأردن وكازاخستان)، حيث يشارك في منافسات رياضات الإلكترونية 20 منتخبًا من قارة آسيا، ويشارك في منافسات روكيت ليج التي تقام منافساتها خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر، ويمثل المنتخب ثلاثة لاعبين من مواليد 2008 وهم سلطان بن كامران البلوشي ومشاري بن عمار العجمي وعبدالله بن بدر العامري، فيما يضم الجهازان الفني والإداري حمد بن يعقوب الجهوري إداري المنتخب وعبدالله بن ناصر العتيقي مدرب المنتخب.

آمال بالوصول لمنصات التتويج

أبدى المدرب الوطني أحمد بن خميس السيابي عن سعادته بتأهل اللاعب اليزن الشامسي إلى نهائي سباق800 متر وقال: الحمد لله قدّم لاعبنا أداءً قويًّا وحقق رقمًا شخصيًّا جديدًا، وما تحقق هو ثمرة العمل الجاد والالتزام الكبير من اللاعب خلال فترة الإعداد.