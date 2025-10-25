نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ونابولي على ملعب مارادونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، القمة الإيطالية المرتقبة، بين إنتر ميلان ونابولي، في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو لموسم 2025-26.

إنتر ميلان يواجه نابولي في الكالتشيو

ويستضيف ملعب دييجو أرماندو مارداونا، المواجهة المنتظرة بين نابولي وإنتر ميلان، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر وصافة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث فريق نابولي، والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي ماوريزو مارياني، في المباراة التي تُقام على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارداونا معقل النادٍ الجنوبي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎خط الدفاع: مانويل أكانجي – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني.

▪︎خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهانوجلو – هنريك مخيتاريان – فيدريكو ديماركو.

▪︎خط الهجوم: بينيامين بوني – لاوتارو مارتينيز.

في المقابل، جاء تشكيل نابولي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

▪︎خط الدفاع:ليو سبينازولا – خوان جيسوس – أليساندرو بونجورنو – جيوفاني دي لورينزو.

▪︎خط الوسط المدافع: بيلي جيلمور.

▪︎ الوسط المهاجم: كيفن دي بروين – أندريه زامبو أنجيسا – ماتيو بوليتانو – سكوت مكتوميناي.

▪︎خط الهجوم:دافيد نيريس.