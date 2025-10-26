نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يحتل آرسنال المركز الأول في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة بينما جاء ساندرلاند في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وجاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

- آرسنال وكريستال بالاس الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- أستون فيلا ومانشستر سيتي الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- بورنموث ونوتنجهام فورست الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- وولفرهامبتون وبيرنلي الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- إيفرتون وتوتنهام الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر