نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

ويحتل فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الثامن بواقع 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس، عبر قناة «beIN Sports HD 3»