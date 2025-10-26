نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 إلى ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة مباراة ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

دفعة معنوية قبل الكلاسيكو



تأتي مواجهة الكلاسيكو هذه المرة أكثر من مجرد مباراة ثلاث نقاط، فهي اختبار حقيقي لمدى جاهزية الفريقين قبل مرحلة الحسم في النصف الأول من الموسم. يسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه واستمراره في الصدارة، بينما يبحث برشلونة عن انتصار يعيد إليه الثقة ويقلب ترتيب القمة لمصلحته.

ويصل الفريقان إلى المباراة بعد تحقيق انتصارات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف، بينما فاز ريال مدريد على يوفنتوس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإسباني



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطةمن 8 انتصارات وهزيمة، مسجلًا 20 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وهزيمة، مسجلًا 24 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

تشابي ألونسو يتحدث عن أول كلاسيكو



يراهن ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو على خبرة نجومه البارزين مثل كيليان مبابي، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، حيث ستكون هذه أول مباراة كلاسيكو له كمدرب في الدوري الإسباني. وصرح ألونسو بأن الفريق يعي أهمية المباراة ويستعد لها جيدًا لتقديم أداء مميز.

غيابات برشلونة وتأثيرها



يعتمد برشلونة بقيادة هانز فليك على جيل شاب واعد يضم **لامين يامال، بيدري، فيران توريس وماركوس راشفورد، لكن غياب البرازيلي **رافينيا** بسبب الإصابة يمثل ضربة للفريق الكتالوني، ومن المتوقع أن يغيب لنحو شهر. ويخوض فليك الكلاسيكو الخامس له بسجل مثالي من أربع مباريات دون هزيمة، مع العلم أنه سيدير المباراة من المدرجات بعد إيقافه في المباراة الماضية.

تاريخ المواجهات والقيمة السوقية



التقى الفريقان تاريخيًا في 261 مباراة، فاز ريال مدريد في 106 مواجهات مقابل 104 خسائر، بينما تعادلا في 51 مباراة. سجل لاعبو ريال مدريد 443 هدفًا مقابل 435 هدفًا لبرشلونة. وتبلغ القيمة السوقية لريال مدريد 1.40 مليار يورو بينما تبلغ القيمة السوقية لبرشلونة 1.02 مليار يورو، ويعتبر لامين يامالأغلى لاعبي البارسا بقيمة 200 مليون يورو، فيما يصل كل من مبابي وبيلينجهام إلى 180 مليون يورو لريال مدريد.

ويظل الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق برصيد 18 هدفًا.