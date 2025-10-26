نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة نهضة بركان والأهلي الطرابلسي في دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة نهضة بركان والأهلي الطرابلسي في دوري أبطال إفريقيا 2025

البث المباشر لمباراة نهضة بركان والأهلي الطرابلسي في دوري أبطال إفريقيا 2025.. في مواجهة إفريقية مرتقبة تحمل الكثير من الندية والطموح، يحل نادي نهضة بركان المغربي ضيفًا على الأهلي الطرابلسي الليبي، مساء الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026. وتُقام المباراة على أرضية ملعب طرابلس الدولي في تمام السابعة مساءً بتوقيت المغرب (الثامنة بتوقيت ليبيا ومصر).

مواجهة بطابع التحدي والطموح

يأمل الفريق البركاني في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تُمهد له طريق التأهل إلى دور المجموعات، في حين يسعى الأهلي الطرابلسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم المباراة مبكرًا قبل لقاء العودة في المغرب.



وتأتي هذه المواجهة في ظل استعدادات قوية من الجانبين، حيث يعوّل نهضة بركان على خبرة لاعبيه القارية وحنكة مدربه في التعامل مع مثل هذه اللقاءات الصعبة.

أما الأهلي الطرابلسي، فيطمح إلى إعادة الهيبة للكرة الليبية على الساحة الإفريقية، مستندًا إلى حماس جماهيره ودعمه الفني المتواصل، في مباراة تُوصف بأنها اختبار مبكر للطرفين قبل المراحل المتقدمة من البطولة.

تحكيم مصري لقيادة اللقاء

كلّف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) طاقمًا تحكيميًا مصريًا لإدارة القمة المرتقبة، يتكون من أمين عمر حكمًا رئيسيًا، يعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، بينما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع.

وتُنقل المباراة حصريًا عبر القناة المغربية الرياضية “Arryadia TV”، ليتمكن عشاق الكرة الإفريقية من متابعة مواجهة يُنتظر أن تكون واحدة من أقوى مباريات الدور التمهيدي هذا الموسم.