نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفرج ببلاش بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة (0-0) في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026/2025، ومتابعة بث مباشر لحظة بلحظة لأهم أحداث الكلاسيكو.

وضع ريال مدريد قبل الكلاسيكو

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وخسارة واحدة، مع تسجيل 20 هدفًا واستقبال 9 أهداف. ويتطلع الفريق الملكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الليجا.

ويطمح ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل لضمان البقاء في القمة، خاصة بعد الفوز في آخر جولتين أمام فياريال وخيتافي.

موقف برشلونة في سباق القمة

يحل برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، من 7 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف، ما يعكس قوة هجوم الفريق الكتالوني هذا الموسم.

ولا بديل أمام برشلونة سوى الفوز من أجل اعتلاء الصدارة وخطف النقاط الثلاث من معقل الغريم، في مواجهة تحمل دائمًا طابعًا خاصًا من الإثارة والتنافسية على زعامة الكرة الإسبانية.

تحدٍ جديد للمدربين في أول كلاسيكو بالدوري

الكلاسيكو يشهد أول اختبار رسمي في الليجا للمدير الفني لريال مدريد تشابي ألونسو، بعد توليه القيادة الفنية خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. بينما يتطلع الألماني هانز فليك مدرب برشلونة إلى مواصلة تفوقه السابق على الريال، بعدما سبق وحقق الفوز 4 مرات في مواجهات مختلفة بين الفريقين.

