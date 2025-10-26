نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووووت بث مباشر.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة 2-1 في كلاسيكو ناري بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكلاسيكو المثير.. ريال مدريد يحسم القمة أمام برشلونة في سانتياجو برنابيو

انتهت واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث شهد ملعب سانتياجو برنابيو أجواءً استثنائية امتلأت بالحماس والإثارة من الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية. اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، جذب أنظار الملايين حول العالم لما يحمله من تاريخ وصراع كروي لا مثيل له.

بداية متوازنة وندية قوية



انطلقت المباراة بإيقاع سريع وضغط متبادل من الفريقين، حيث حاول برشلونة فرض أسلوبه بالاستحواذ على الكرة من خلال تمريرات دي يونج وجافي، بينما اعتمد ريال مدريد على المرتدات السريعة بقيادة فينيسيوس جونيور الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى تير شتيجن.

وفي الدقيقة العشرين تقريبًا، تمكن برشلونة من افتتاح التسجيل بعد هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية من ليفاندوفسكي سكنت الشباك، لتشتعل المدرجات وتزداد المباراة حماسًا.

ريال مدريد

الريال يقلب الموازين



لم يستسلم ريال مدريد بعد الهدف، بل بدأ يضغط بقوة على دفاع برشلونة، حتى نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في إدراك التعادل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، لتعود المباراة لنقطة الصفر وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

وفي الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد بشكل أكبر على مجريات اللقاء، وواصل تهديد مرمى برشلونة بالكرات العرضية والانطلاقات السريعة من الأطراف، حتى تمكن بيلينجهام مجددًا من تسجيل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا تفوق فريقه ومهارته في الحسم تحت الضغط.

الأداء الفردي والجماعي



ظهر بيلينجهام كأحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تحركاته الذكية ولمساته الدقيقة، بينما قدم فينيسيوس عرضًا قويًا أرهق دفاع برشلونة بسرعته ومهارته. في المقابل، حاول تشافي المدير الفني للبرسا إجراء تغييرات هجومية بدخول فيران توريس وأنسو فاتي، لكن دفاع الريال المنظم بقيادة روديجر وميندي حافظ على التقدم حتى النهاية.

أجواء ما بعد المباراة



احتفل لاعبو ريال مدريد بانتصارهم الكبير وسط أجواء جماهيرية صاخبة، بينما ظهر الإحباط واضحًا على لاعبي برشلونة الذين قدموا أداءً جيدًا في فترات كثيرة من اللقاء، لكنهم فشلوا في استغلال الفرص الحاسمة.

بهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني ووجّه رسالة قوية لكل المنافسين بأنه عازم على الحفاظ على لقبه المحلي، بينما يواجه برشلونة مرحلة مراجعة لإصلاح الأخطاء الدفاعية التي كلفته نقاط المباراة.

ملخص النتيجة وأهمية الفوز



انتهت المباراة بفوز ريال مدريد 2 – 1 على برشلونة، ليؤكد الميرنجي تفوقه في الكلاسيكو ويضيف ثلاث نقاط ثمينة لرصيده. اللقاء جاء ممتعًا على المستويين الفني والتكتيكي، وأثبت مرة أخرى أن الكلاسيكو الإسباني يظل الحدث الكروي الأهم الذي يخطف الأضواء عالميًا كل موسم.