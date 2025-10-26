نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق فوز مهم أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في عاشر جولات الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية من جود بيلينجهام إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل فيرمين لوبيز لصالح برشلونة في الدقيقة 38، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى لوبيز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف جود بيلبنجهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 43، بعد عرضية من فينيسيوس جونيور من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيدير ميليتاو برأسية ليتابعها بيلبنجهام بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.