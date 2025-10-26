نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتفوق على برشلونة بهدفين لهدف في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف في كلاسيكو الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مباراة مشتعلة على ملعب "سانتياجو برنابيو". افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل لصالح الميرنجي في الدقيقة 18 بعد انفراد رائع أنهى به الكرة في شباك تير شتيجن، قبل أن يضيف جود بيلينجهام الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، وسط فرحة جماهيرية عارمة. فيما سجل برشلونة هدفه الوحيد عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 67 بعد متابعة ذكية لعرضية بيدري، ليُعيد الأمل للفريق الكتالوني في العودة للمباراة.



ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث يدخل الفريق الملكي اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة حامل اللقب.

وبحسب تقرير لموقع "سبورت بايبل"، فقد صدر حكم قضائي يمنح رابطة الدوري الإسباني "الليغا" الحقوق القانونية الكاملة لاستخدام مصطلح "الكلاسيكو"، بعد نزاع قانوني مع ريال مدريد وبرشلونة. وجاء هذا الحكم ليمنع الناديين من استغلال الاسم بشكل حصري في أي أغراض تسويقية أو تفاوضية.

وكان كل من برشلونة وريال مدريد يسعيان لتسجيل مصطلح "كلاسيكو" كعلامة تجارية يمكن استخدامها لأغراض ترويجية تتعلق بالمباريات التي تجمعهما، إلا أن القضاء الإسباني حسم الأمر لصالح رابطة الدوري. ويُذكر أن العلاقة بين الناديين والرابطة شهدت في السنوات الأخيرة عدة توترات بسبب قضايا مالية وتنظيمية مختلفة.



دفعة معنوية قبل الكلاسيكو



تأتي مواجهة الكلاسيكو هذه المرة أكثر من مجرد مباراة ثلاث نقاط، فهي اختبار حقيقي لمدى جاهزية الفريقين قبل مرحلة الحسم في النصف الأول من الموسم. يسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه واستمراره في الصدارة، بينما يبحث برشلونة عن انتصار يعيد إليه الثقة ويقلب ترتيب القمة لمصلحته.

ويصل الفريقان إلى المباراة بعد تحقيق انتصارات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف، بينما فاز ريال مدريد على يوفنتوس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإسباني



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطةمن 8 انتصارات وهزيمة، مسجلًا 20 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وهزيمة، مسجلًا 24 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

تشابي ألونسو يتحدث عن أول كلاسيكو



يراهن ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو على خبرة نجومه البارزين مثل كيليان مبابي، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، حيث ستكون هذه أول مباراة كلاسيكو له كمدرب في الدوري الإسباني. وصرح ألونسو بأن الفريق يعي أهمية المباراة ويستعد لها جيدًا لتقديم أداء مميز.

غيابات برشلونة وتأثيرها



يعتمد برشلونة بقيادة هانز فليك على جيل شاب واعد يضم **لامين يامال، بيدري، فيران توريس وماركوس راشفورد، لكن غياب البرازيلي **رافينيا** بسبب الإصابة يمثل ضربة للفريق الكتالوني، ومن المتوقع أن يغيب لنحو شهر. ويخوض فليك الكلاسيكو الخامس له بسجل مثالي من أربع مباريات دون هزيمة، مع العلم أنه سيدير المباراة من المدرجات بعد إيقافه في المباراة الماضية.

تاريخ المواجهات والقيمة السوقية



التقى الفريقان تاريخيًا في 261 مباراة، فاز ريال مدريد في 106 مواجهات مقابل 104 خسائر، بينما تعادلا في 51 مباراة. سجل لاعبو ريال مدريد 443 هدفًا مقابل 435 هدفًا لبرشلونة. وتبلغ القيمة السوقية لريال مدريد 1.40 مليار يورو بينما تبلغ القيمة السوقية لبرشلونة 1.02 مليار يورو، ويعتبر لامين يامالأغلى لاعبي البارسا بقيمة 200 مليون يورو، فيما يصل كل من مبابي وبيلينجهام إلى 180 مليون يورو لريال مدريد.

ويظل الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق برصيد 18 هدفًا.