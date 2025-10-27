الارشيف / الرياضة

فوز سوهاج والألومنيوم وتعادل ناصر الفكرية والبداري بالقسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

فوز سوهاج والألومنيوم وتعادل ناصر الفكرية والبداري بالقسم الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز سوهاج والألومنيوم وتعادل ناصر الفكرية والبداري بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الثامنة بمجموعة الصعيد عن التالي"

المجموعة الاولى

-فوز فريق المدينه المنوره على فريق النصر للتعدين بهدفين دون.

- فوز فريق الالومنيوم على فريق  المراغه بهدف نظيف.

- فوز فريق شباب سوهاج على فريق مكادي بهدف نظيف.

- فوز فريق الاقصر على فريق شباب ادفو بثلاثية مقابل هدف.

- فوز فريق سوهاج على فريق قفط بهدف دون رد.

- تعادل فريق قوص مع فريق شبان قنا سلبيًا.


- تعادل فريق البداري مع فريق طهطا سلبيًا.

المجموعة الثانية

- فوز فريق جولدن جيت على فريق سيلا بهدف دون رد.

- فوز فريق الاعلاميين على فريق مصر المقاصه بهدف دون رد.

- فوز فريق شباب طاميه على فريق نجوم مصر بهدف نظيف -فوز كسكادا على فريق بني مزار  بهدف نظيف.

- تعادل فريق ناصر الفكريه مع محافظه الفيوم بهدف لمثله.

- تعادل فريق تيم إف سي مع فريق تليفونات بني سويف سلبيًا.

وتختتم الجوله الثلاثاء بمباراه فريق ملاوي مع فريق المنيا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا