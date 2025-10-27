نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز سوهاج والألومنيوم وتعادل ناصر الفكرية والبداري بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات اليوم بالجولة الثامنة بمجموعة الصعيد عن التالي"

المجموعة الاولى

-فوز فريق المدينه المنوره على فريق النصر للتعدين بهدفين دون.

- فوز فريق الالومنيوم على فريق المراغه بهدف نظيف.

- فوز فريق شباب سوهاج على فريق مكادي بهدف نظيف.

- فوز فريق الاقصر على فريق شباب ادفو بثلاثية مقابل هدف.

- فوز فريق سوهاج على فريق قفط بهدف دون رد.

- تعادل فريق قوص مع فريق شبان قنا سلبيًا.



- تعادل فريق البداري مع فريق طهطا سلبيًا.

المجموعة الثانية

- فوز فريق جولدن جيت على فريق سيلا بهدف دون رد.

- فوز فريق الاعلاميين على فريق مصر المقاصه بهدف دون رد.

- فوز فريق شباب طاميه على فريق نجوم مصر بهدف نظيف -فوز كسكادا على فريق بني مزار بهدف نظيف.

- تعادل فريق ناصر الفكريه مع محافظه الفيوم بهدف لمثله.

- تعادل فريق تيم إف سي مع فريق تليفونات بني سويف سلبيًا.

وتختتم الجوله الثلاثاء بمباراه فريق ملاوي مع فريق المنيا.