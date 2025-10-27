نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك فيريرا يوجه محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، من أجل تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.