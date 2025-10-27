نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال بيتس يواجه أتلتيكو مدريد في مواجهة حاسمة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال بيتس يواجه أتلتيكو مدريد في مواجهة حاسمة بالدوري الإسباني

يستعد فريق ريال بيتس الإسباني لمواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريديوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 على ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز. المباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق الترتيب، حيث يسعى كلا الفريقين لتعزيز موقعه بين الفرق المتقدمة والمنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

يدخل ريال بيتس اللقاء بعد سلسلة من الأداء المستقر نسبيًا هذا الموسم، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من رصيده في جدول الدوري الإسباني. في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة الانتصارات بعد بعض النتائج المتذبذبة في المباريات الأخيرة، معتمدًا على التنظيم الدفاعي المعروف عنه والهجمات المرتدة السريعة.

الجماهير تترقب المباراة بحماس، خاصة مع التوقعات بأن تشهد مواجهة تكتيكية مشوقة بين أسلوب ريال بيتس الهجومي وصلابة أتلتيكو مدريد الدفاعية. المباراة ستنطلق في تمام الساعة 11، وسيتم نقلها عبر القنوات الرياضية الناقلة لمباريات الدوري الإسباني، وسط تغطية إعلامية واسعة تواكب الحدث على المستوى المحلي والدولي.

ومع اقتراب المباراة، يزداد الحديث عن تشكيلة الفريقين المتوقعة وأبرز اللاعبين الذين قد يحسمون نتيجة اللقاء، مثل نجوم ريال بيتس الذين يعتمد عليهم الفريق في الهجوم، ولاعبي أتلتيكو مدريد المعروفين بقدرتهم على التحكم في وسط الملعب.

التشكيلة المتوقعة لفريق ريال بيتيس

التشكيلة (على الأغلب 4-3-3 أو 4-2-3-1):

حراسة المرمى (GK):

25:ب أو لوبيز (pau lopez)

خط الدفاع (Defenders):

ظهير أيسر (LB): 23 - فيربو (Firpo)

قلب دفاع (CB): 4 - ناتان (Natan)

قلب دفاع (CB): 5 - بارترا (Bartra)

ظهير أيمن (RB): 2 - بيليرين (Bellerin)

خط الوسط (Midfielders):

محور/وسط دفاعي (DM/CM): 20 - لوسيلسو (Lo Celso)

وسط أيسر/محور (CM): 14 - أمرابط (Amrabat)

وسط أيمن/هجومي (CM/AM): 8 - فورنالس (Fornals)

خط الهجوم (Forwards):

جناح أيسر (LW): 10 - الزلزولي (Ez Abde)

مهاجم صريح (ST): 19 - هيرنانديز (Hernández)

جناح أيمن (RW): 7 - إنتوني (Antony)