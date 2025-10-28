نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى مدينة بيرجامو الإيطالية، حيث يحتضن ملعب جويس المواجهة المرتقبة بين ميلان وأتلانتا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ويسعى فريق ميلان لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يأمل أتلانتا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تُقربه من مراكز المقدمة.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري، في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومليئة بالإثارة بين الفريقين.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب المركزين الأول والثاني نابولي وروما اللذين يمتلك كلٌ منهما 18 نقطة، بينما يأتي أتلانتا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة ميلان ضد أتلانتا في الكالتشيو

تُقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أتلانتا في الدوري الكالتشيو

يمكنكم متابعة المباراة عبر قناة الرابعة العراقية الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.