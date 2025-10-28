الارشيف / الرياضة

بث مباشر إكس تويتر من الرياض | كلاسيكو النصر ضد الاتحاد Al-Nassr vs. Al-Ittihad، في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

أحمد جودة - القاهرة - ⚽️ ليلة سعودية خالصة في كلاسيكو الإثارة، ليلة كروية استثنائية تشهدها العاصمة الرياض، حيث يحتضن ملعب الأول بارك مواجهة من العيار الثقيل بين النصر والاتحاد (Al-Nassr vs. Al-Ittihad)، مساء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتُعد هذه المواجهة واحدة من أكثر المباريات انتظارًا من قبل جماهير الكرة السعودية والعربية، لما تحمله من طابع تنافسي خاص بين عملاقين من عمالقة الدوري السعودي.

