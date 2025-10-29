نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، أن الرابطة لم تتلقى أي خطابات من اتحاد الكرة، بشأن خطة استعداد منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر.

وقال سويلم، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" لم نتلقى أي خطط من اتحاد الكرة بشأن استعدادات منتخب مصر الثاني، ومنذ بداية المنتخب واتقال أنه سيشارك في كأس العرب، ولم يتم التطرق لأي تأجيلات".

وتابع:" تم التاكيد أن منتخب مصر الثاني، لن يؤثر على مواعيد مباريات الدوري المصري، وبرنامج المنتخب بعيد عن أي توقفات منذ تكوينه".

وواصل:" مستحيل تأجيل مباريات في الدوري المصري، لأنه تم الإعلان عن جدول البطولة وفي البداية تم إلغاء الهبوط، ولذلك أصبح هناك مباريات كثيرة وضغط، وسيكون من الصعب التأجيل".