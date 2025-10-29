نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم والقنوات الناقلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بتروجيت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حيث يخوض الأهلي اللقاء بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب وهو يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية بعد تحقيقه الفوز في آخر سبع مباريات متتالية، منها خمس مواجهات في الدوري العام واثنتان في دوري أبطال إفريقيا. ويدخل المارد الأحمر اللقاء برصيد 21 نقطة في المركز الثاني، على بُعد نقطتين فقط من المتصدر سيراميكا كليوباترا، ما يجعله في مهمة جديدة للعودة إلى القمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت



سيتم بث المباراة مباشرة عبر قناة ON Sport 1 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، مع تقديم استوديو تحليلي مميز قبل وبعد اللقاء يضم مجموعة من أبرز نجوم التحليل في الكرة المصرية.

معلق مباراة الأهلي وبتروجيت



أسندت شبكة قنوات أون سبورت مهمة التعليق إلى المعلق أيمن الكاشف، الذي يُعرف بأدائه الحماسي وصوته المميز الذي يضيف متعة خاصة لأجواء المباريات الكبرى.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الأهلي في مشواره المحلي، بينما يدخل بتروجيت اللقاء بطموح تحقيق نتيجة مشرفة أمام أحد أقوى فرق الدوري المصري.

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

يغيب عن قائمة الأهلي 8 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم:

حسين الشحات (تمزق في وتر العضلة الخلفية)

إمام عاشور (إصابة فيروسية)

محمد شريف (شد في العضلة الضامة)

أشرف داري (عدم الجاهزية البدنية)

أحمد رضا (إصابة في غضروف الركبة)

أحمد نبيل كوكا (إيقاف)

أحمد عابدين (أسباب فنية)

مروان عطية (تراكم بطاقات صفراء)