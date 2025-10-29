نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الاهلي وبتروجيت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بتروجيت مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في لقاء يقام على ملعب هيئة قناة السويس.

تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تُنقل المواجهة مباشرة عبر قناة ON Time Sports 1 HD، والتي تقدم تغطية تحليلية شاملة قبل انطلاق اللقاء بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم



تنفرد قناة أون تايم سبورتس 1 بحقوق بث المباراة بشكل حصري، مع تعليق صوتي من أيمن الكاشف الذي سيضيف حماسًا خاصًا لأجواء اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت اليوم



استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على تشكيل الأهلي المتوقع الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – جراديشار

قائمة الأهلي أمام بتروجيت

ضمت قائمة المارد الأحمر للمباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد هاني

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد عبد القادر، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: نيتس جراديشار، محمد عبد الله

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

يغيب عن قائمة الأهلي 8 لاعبين لأسباب مختلفة، وهم:

حسين الشحات (تمزق في وتر العضلة الخلفية)

إمام عاشور (إصابة فيروسية)

محمد شريف (شد في العضلة الضامة)

أشرف داري (عدم الجاهزية البدنية)

أحمد رضا (إصابة في غضروف الركبة)

أحمد نبيل كوكا (إيقاف)

أحمد عابدين (أسباب فنية)

مروان عطية (تراكم بطاقات صفراء)

توقعات المباراة



يدخل الأهلي اللقاء ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية ومطاردة صدارة جدول الترتيب، فيما يسعى بتروجيت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في مواجهة يتوقع أن تكون حماسية ومليئة بالإثارة الجماهيرية.