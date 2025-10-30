نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقناة الناقلة في الدوري المصري 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقناة الناقلة في الدوري المصري 2025-2026

يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز 2025-2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتعزيز موقعه في جدول الترتيب واستعادة نغمة الانتصارات.

بالاضافة إلى إنه يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بعد تحقيق 5 انتصارات، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في مباراتين. بينما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، فاز في 3 مواجهات، وتعادل في 5، وخسر مواجهتين.

موعد المباراة وتوقيت الانطلاق



تقام المباراة يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة للبث المباشر



كما تملك شبكة أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم، حيث تبث المباراة عبر قناة أون سبورت 1. كما يمكن متابعة البث المباشر عبر تطبيق أون سبورت على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية، دون الحاجة إلى اشتراك إضافي.

معلق المباراة



يتولى التعليق على مباراة الزمالك والبنك الأهلي المعلق الرياضي بلال علام، لتوفير متابعة شاملة وحية لكل أحداث اللقاء.

كما يأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقوة خط الهجوم بقيادة خوان بيزيرا وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى التوازن الدفاعي الذي يقدمه عمر جابر وحسام عبدالمجيد.

حيث يعتبر هذا اللقاء فرصة للفريق الأبيض لتعويض أي تعثرات سابقة وتعزيز الروح المعنوية قبل مواجهة المباريات المقبلة في الدوري.

من جهة أخرى، يسعى البنك الأهلي لاستغلال أي أخطاء للفريق الأبيض وتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الخصم، حيث يعتمد على خط الوسط الديناميكي والسرعة في الهجمات المرتدة لزعزعة دفاع الزمالك. كما يسعى الفريق الصاعد للبقاء بعيدًا عن مناطق الهبوط وتعزيز موقعه في جدول الدوري، مما يجعل المباراة مواجهة متكافئة رغم الفارق الفني بين الفريقين.

