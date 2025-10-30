نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. طارق راشد يتولى قيادة اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي، خلفا للمجلس السابق بقيادة نصر أبو الحسن.

جاءت القائمة التي ستدير الإسماعيلي على النحو التالي:

طارق راشد رحمي (رئيسا للجنة).

إبراهيم محمد فارس (نائب رئيس اللجنة).

علي حسين الأسود (أمين الصندوق).

عضوية كل من:

مصطفى عبد الستار موسي.

مصطفى أمير درويش.

محمد أحمد رائف.

من المقرر أن تبدأ اللجنة المؤقتة بقيادة طارق راشد عملها بداية من اليوم الخميس، على أن تنتهي مهمة اللجنة المؤقتة مع نهاية تحقيقات النيابة العامة مع مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، أو مع نهاية الفترة لمجلس الإدارة.

يذكر أن محكمة جنايات الإسماعيلية كانت أصدرت قرارًا بتأجيل المحاكمة إلى نوفمبر المقبل، في قضية رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن في قضايا الشيكات دون رصيد.

