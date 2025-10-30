نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالأهلي توصي بعدم بقاء أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إعارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة مختار مختار أوصت بعدم الإبقاء على أحمد رمضان “بيكهام”، لاعب الفريق المعار من نادي سيراميكا كليوباترا، بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللجنة قررت عدم شراء عقد اللاعب أو تجديد إعارته، وذلك بعد تقييم مستواه خلال الفترة الماضية، حيث رأت أنه لن يضيف للفريق.

وأشار إلى أن القرار النهائي سيتم عرضه على المدير الفني ييس توروب لاعتماده بشكل رسمي قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة.