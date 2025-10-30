نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

