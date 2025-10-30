الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، عن إجراء تعديل على مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب ضمن بطولة الدوري التصنيفي للرجال، والتي تُقام يوم غد الجمعة في صالة نادي شباب الفحيص.

تعديل مواعيد مباريات الجولة الختامية من الدوري التصنيفي لكرة السلة

بحسب الجدول المعدّل، تقرر تقديم موعد مباراة فريق الأمير حمزة (العقبة) أمام الفيصلي لتقام عند الساعة 6:00 مساء، فيما تأخر موعد مباراة المقاولين والإنجليزية لتُقام عند الساعة 8 مساء.



وسيختتم الاتحاد فعاليات البطولة بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الملونة، إلى جانب تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز الأول، وذلك عقب نهاية اللقاءات مباشرة.



يُشار إلى أن أندية الإنجليزية والوحدات والفيصلي نجحت في خطف البطاقات الثلاث المؤهلة إلى دوري CFI الممتاز لموسم 2025، لتؤكد حضورها ضمن نخبة فرق كرة السلة الأردنية في الموسم المقبل.