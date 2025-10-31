نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة خيتافي وجيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي مع نظيره فريق جيرونا اليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد كولوسيوم ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة خيتافي وجيرونا

وتنطلق صافرة بداية مباراة خيتافي وجيرونا مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة خيتافي وجيرونا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.