نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد كومو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق نابولي نظيره كومو مساء اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي موسم 2025-2026، في مواجهة يسعى فيها صاحب الأرض لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب.

يدخل نابولي اللقاء وهو في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات وهزيمتين، ويأمل في تعزيز موقعه في القمة وسط منافسة شرسة مع روما صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي ميلان وإنتر في المركزين الثالث والرابع برصيد 18 نقطة لكلٍ منهما، مما يزيد من إثارة سباق الصدارة في الكالتشيو هذا الموسم.

أما كومو، فيواصل نتائجه الجيدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، ويطمح في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر تُثبت قدرته على مقارعة الكبار.

موعد مباراة نابولي وكومو

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، وتُقام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نادي نابولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكومو

تنقل المباراة قناة الرابعة الرياضية العراقية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي موسم 2025-2026، مع تغطية مباشرة وتحليل فني قبل وبعد اللقاء.