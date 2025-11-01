نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي وموعد اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد مع نظيره الخليج مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، على ملعب ستاد محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتأتي المباراة وسط حالة ترقب كبيرة من جماهير «العميد» التي تنتظر عودة فريقها للطريق الصحيح، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية خلال الجولات الماضية.

اتحاد جدة يبحث عن المصالحة والعودة للانتصارات

يدخل فريق الاتحاد المواجهة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل وتعرض لهزيمتين.

ولم يحقق الاتحاد أي فوز في آخر 3 جولات، وكان آخرها الخسارة أمام الهلال بنتيجة 2-0، وهو ما زاد الضغط على الفريق للبحث عن فوز مهم يعيد الثقة ويقربه من المنافسة.

الخليج يدخل المباراة بطموح كبير وبنفس رصيد الاتحاد

على الجانب الآخر، يخوض فريق الخليج المباراة متسلحًا بملعبه وجماهيره، حيث يحتل المركز السابع في جدول الدوري بنفس رصيد الاتحاد (10 نقاط)، مما يجعل اللقاء مواجهة مباشرة من أجل التقدم في المراكز والمنافسة على البقاء في المقدمة.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الاتحاد ضد الخليج

تنقل شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين أحداث اللقاء مباشرة.

القناة الناقلة:

قناة ثمانية 1 – Th8 Sports 1 HD

وتقدم القناة تغطية كاملة تشمل الأستوديو التحليلي وملخصات ما قبل وبعد المباراة.

المعلق على مباراة الاتحاد والخليج

أسندت شبكة ثمانية مهمة التعليق على المباراة للمعلق الإماراتي الشهير: