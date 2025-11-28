وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 11:24 صباحاً - عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال المنتدى الإقليمى العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على الطبيعة الخاصة للعلاقات المصرية الأردنية وما تقوم عليه من تنسيق دائم تجاه مختلف القضايا.. موضحا أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر لما يشهده التعاون الثنائي من زخم متنام، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والبناء على آليات التنسيق القائم بين البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزيران على مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بمراحله كافة، وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب دعم مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل المشترك لحشد الدعم الدولي وتوفير المناخ الملائم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفع نحو مسار سياسي جاد على أساس حل الدولتين.. مشيرا إلى أن اللقاء اختتم بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأردن إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الأمن القومي العربي ويدعم ركائز الاستقرار في المنطقة.