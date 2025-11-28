نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث أمريكي: هجوم البيت الأبيض هبة لترامب ! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقول الباحث الأميركي في معهد "إيشو إنسايت" جون كافوليك أن حادثة إطلاق النار في واشنطن من قبل أفغاني على عناصر من الحرس الوطني؛ تعتبر هبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كافوليك خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية: "هذه الحادثة بالنسبة للجنود الذين تم استهدافهم، هي شنيعة للغاية، لكن لترامب من الناحية السياسية، فتعتبر هبة، لأنه دائمًا يقول إنه يريد النظر في جميع وثائق الهجرة الخاصة بكل الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "الواقعة ستتيح للرئيس الأمريكي بناء قضية من وجهة نظره حول الهجرة وسينظر إلى معارضيه ويقول: "لهذا أنا محق، ولهذا يجب عليكم أن تتبعوا قيادتي".

وأضاف "ترامب يريد أن يوجه للحزب الديمقراطي كلامًا فحواه: هل تريدون أن تتخذوا موقفًا من هذا الأفغاني الذي أطلق النار على جنديين، أحدهما امرأة، في العاصمة واشنطن قرب محطة مترو الأنفاق والبيت الأبيض؟ هل ترغبون في الدفاع عنه؟".

وتابع "هذا ما يُعرف بالعاصفة السياسية المثالية، لأنه بالنسبة للرئيس ترامب، هناك شخص ليس من الولايات المتحدة، بل من أفغانستان؛ دخل البلاد خلال إدارة بايدن وارتكب عملًا شنيعًا للغاية