نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلق | بث مباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، ومحبو «العميد» اتحاد جدة، إلى ملعب ستاد محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، حيث يخوض الفريق مواجهة قوية أمام الخليج ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن 2025-2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة في ظل رغبة الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعثرات، جعلت جماهيره تطالب برد فعل قوي على أرض الملعب، بينما يدخل الخليج المباراة بطموح واضح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية.

الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره والعودة للطريق الصحيح

يدخل اتحاد جدة اللقاء وهو في المركز الثامن بجدول الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

وكان آخر ظهور للفريق في الجولة السادسة قد انتهى بخسارة أمام الهلال بنتيجة 2-0، لتزداد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني.

ويسعى «العميد» بقيادة نجومه مثل كريم بنزيما، كانتي، فابينيو، وستيفن بيرجوين إلى استعادة هيبة الفريق، وتحقيق فوز يُعيد الثقة للجماهير ويعيده إلى دائرة المنافسة.

الخليج يدخل المباراة بطموح كبير وبنفس نقاط العميد

على الجانب الآخر، يخوض الخليج المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل المركز السابع بنفس رصيد الاتحاد (10 نقاط)، مما يجعل اللقاء مواجهة مباشرة للفوز بالانفراد بمنتصف الجدول وربما الدخول في سباق المراكز الخمسة الأولى.

ويعوّل الخليج على دعم جماهيره في الدمام وعلى الحالة الفنية الجيدة التي يظهر بها الفريق هذا الموسم.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الاتحاد ضد الخليج في الدوري السعودي

تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

القناة الناقلة:

قناة ثمانية 1 (Th8 Sports 1 HD)

وتوفر القناة تغطية متكاملة قبل المباراة وبعدها، مع تحليلات فنية واستوديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة السعودية.

معلق مباراة الاتحاد والخليج اليوم

أسندت شبكة قنوات ثمانية مهمة التعليق على المباراة للمعلق الرياضي المميز:

فارس عوض

ويعد فارس عوض أحد أكثر المعلقين متابعة لدى الجمهور العربي، ما يمنح اللقاء طابعًا إضافيًا من الإثارة والمتعة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الاتحاد والخليج اليوم السبت في المواعيد التالية:

4:35 مساءً بتوقيت القاهرة

5:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

على ملعب ستاد محمد بن فهد بالدمام.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الخليج

من المتوقع أن يخوض اتحاد جدة المباراة بتشكيل هجومي قوي على النحو التالي:

حراسة المرمى:

رايكوفيتش

خط الدفاع:

جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – ماريو ميتاي

خط الوسط:

فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم:

كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين – صالح الشهري

التشكيلة تعكس رغبة العميد في السيطرة على المباراة منذ البداية، والاعتماد على خبرة الثلاثي الهجومي لإنهاء اللقاء مبكرًا.