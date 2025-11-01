نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم عن أهم المباريات يوميًا، وبالأخص في الدوريات الخمس الكبرى أوروبيا، كذلك مواعيد المباريات العالمية.

ويقدم «دوت الخليج الرياضي» أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الأول من شهر نوفمبر في الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا».

ومن المقرر أن تقام اليوم السبت 4 مباريات في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي:

فياريال ضد رايو فاليكانو

الساعة: الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

معلق المباراة: أحمد عبده

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية

الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

معلق المباراة: علي محمد علي.

ريال سوسيداد ضد اتلتيك بيلباو

الساعة: السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

معلق المباراة: عبد الله الغامدي.

ريال مدريد ضد فالنسيا

الساعة: العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2

معلق المباراة: عامر الخوذيري.

يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد مرور 10 جولات، وذلك برصيد 27 نقطة، يليه فريق برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة، ويأتي في المركز الثالث فريق فياريال برصيد 20 نقطة.

