مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم عن أهم المباريات يوميًا، وبالأخص في الدوريات الخمس الكبرى أوروبيا، كذلك مواعيد المباريات العالمية.

مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق الأول من شهر نوفمبر في الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا أي».

ومن المقرر أن تقام 3 مباريات في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي ستكون على النحو التالي:

اودينيزي ضد أتلانتا

الساعة: الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق ستارز بلاي

معلق المباراة: حازم عبد السلام

نابولي ضد كومو

الساعة: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق ستارز بلاي.

معلق المباراة: محمد الشامسي.

كريمونيزي ضد يوفنتوس

الساعة: العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: تطبيق ستارز بلاي.

معلق المباراة: فيصل الهندي.

يذكر أن فريق نابولي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد مرور تسع مباريات في البطولة، وذلك برصيد 21 نقطة، وبنفس الرصيد يأتي فريق روما في المركز الثاني.

