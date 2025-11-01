نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الجونة وفاركو بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

مشاهدة مباراة الجونة وفاركو بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز.. يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين فريقي الجونة وفاركو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

موعد مباراة الجونة وفاركو والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على أرضية ستاد خالد بشارة بمدينة الجونة في الغردقة، وسط أجواء جماهيرية متوقعة من أنصار الفريق الساحلي. وتُنقل أحداث اللقاء عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، بتغطية تحليلية مميزة تسبق انطلاق المباراة.

وضع الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء

يدخل فريق الجونة المواجهة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، باحثًا عن انتصار جديد يعزز موقعه في منتصف الجدول.

وكان الجونة قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على سموحة بهدف نظيف سجله محمد النحاس في الدقيقة 80 من عمر اللقاء الذي أقيم على ستاد الجيش ببرج العرب.

في المقابل، يسعى فريق فاركو الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط إلى العودة للانتصارات وتحسين نتائجه بعد سلسلة من التعثرات. ويأمل في خطف نقاط المباراة الثلاث من مضيفه الجونة لإنعاش آماله في البقاء وسط الكبار.

وكان الجونة قد قدّم أداءً جيدًا في الجولة الثانية عشرة أيضًا، حين فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله باباكار نداي في الدقيقة 45، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة فاركو الليلة.