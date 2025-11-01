نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستضيف فالنسيا الليلة في قمة الجولة 11 من الدوري الإسباني في المقال التالي

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل حصريًا عبر قناة beIN Sports 2HD.

يدخل ريال مدريد اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزه الثمين في الكلاسيكو على برشلونة بنتيجة 2-1، ما منحه صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، ويسعى الميرينجي لمواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

أما فالنسيا، فيطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي تعيد إليه بعض التوازن، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة مؤخرًا التي جعلته في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط فقط.

المباراة تُعد اختبارًا جديدًا لقوة ريال مدريد هذا الموسم، وفرصة لفالنسيا لمحاولة إنقاذ موسمه مبكرًا أمام خصم لا يعرف سوى لغة الفوز على أرضه.

يُتوقع أن يدفع المدير الفني لريال مدريد بتشكيلة قوية تضم أبرز نجوم الفريق، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ورودريجو، مع الاعتماد على خبرة توني كروس في وسط الملعب لفرض السيطرة منذ الدقائق الأولى. كما يأمل المدرب في مواصلة الأداء الهجومي الذي ظهر به الفريق في الجولات السابقة، خاصة بعد أن سجل الميرينجي 24 هدفًا في 10 مباريات، ليكون الأقوى هجوميًا في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، يواجه فالنسيا تحديًا صعبًا في مواجهة واحدة من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، لكنه يراهن على تنظيمه الدفاعي واللعب على المرتدات السريعة لخطف هدف مبكر يربك حسابات ريال مدريد. ويعتمد المدرب على المهاجم هوجو دورو كأبرز أسلحته الهجومية، في ظل غياب بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابات.

ويحظى اللقاء باهتمام جماهيري واسع داخل إسبانيا وخارجها، نظرًا لشعبية ريال مدريد الكبيرة وتاريخ المواجهات المثير بين الفريقين في الليجا. وتُعد مباراة اليوم فرصة جديدة للميرينجي لتأكيد تفوقه، بينما يأمل فالنسيا في كسر عقدة البرنابيو وتحقيق مفاجأة قد تغيّر ملامح جدول الترتيب.

