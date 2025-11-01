نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ريال مدريد ضد فالنسيا في قمة الجولة 11 من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد ضد فالنسيا في قمة الجولة 11 من الدوري الإسباني

يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام فالنسيا مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026. يدخل الميرينجي اللقاء بحثًا عن فوز جديد يعزز به صدارته لجدول الليجا ويوسع الفارق أمام غريمه برشلونة إلى ثماني نقاط، في حين يسعى فالنسيا إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية واستعادة توازنه في البطولة.

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارة وحيدة، بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن عشر بـ9 نقاط فقط، في وضع صعب يجعله مهددًا بالهبوط المبكر إذا استمر نزيف النقاط.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير في الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1، ويعتبر هذا اللقاء بمثابة البروفة الأخيرة قبل المواجهة المنتظرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا. ويعتمد المدرب تشابي ألونسو على الثلاثي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، مع غياب داني كارفاخال للإصابة. مبابي يتصدر ترتيب هدافي الليجا بـ11 هدفًا في 10 مباريات، ويأمل في تعزيز رصيده الليلة أمام دفاعات الخفافيش.

أما فالنسيا، فيدخل المباراة وسط ضغوط جماهيرية كبيرة بعد سلسلة نتائج مخيبة، ويأمل المدرب كارلوس كوربران في تكرار مفاجأته السابقة عندما أسقط ريال مدريد في البرنابيو 2-1 مطلع العام الجاري. وسيعتمد الفريق على الهجمات المرتدة والضغط في منتصف الملعب لمحاولة خطف نقطة على الأقل من المتصدر.

تاريخيًا، يتفوق ريال مدريد بشكل واضح في المواجهات المباشرة، إذ التقى الفريقان في 213 مباراة، فاز الميرينجي في 111 منها مقابل 59 انتصارًا لفالنسيا، بينما حسم التعادل 43 مواجهة. وسجل ريال مدريد 401 هدف في شباك فالنسيا مقابل 271 هدفًا تلقاها. ويُعد كريم بنزيما الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بـ16 هدفًا.

في المقابل، يواجه فالنسيا تحديًا صعبًا في مواجهة واحدة من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، لكنه يراهن على تنظيمه الدفاعي واللعب على المرتدات السريعة لخطف هدف مبكر يربك حسابات ريال مدريد. ويعتمد المدرب على المهاجم هوجو دورو كأبرز أسلحته الهجومية، في ظل غياب بعض العناصر المؤثرة بسبب الإصابات.

ويحظى اللقاء باهتمام جماهيري واسع داخل إسبانيا وخارجها، نظرًا لشعبية ريال مدريد الكبيرة وتاريخ المواجهات المثير بين الفريقين في الليجا. وتُعد مباراة اليوم فرصة جديدة للميرينجي لتأكيد تفوقه، بينما يأمل فالنسيا في كسر عقدة البرنابيو وتحقيق مفاجأة قد تغيّر ملامح جدول الترتيب.