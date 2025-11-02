نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر X تويتر | الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم الأحد في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز في المقال التالي
بث مباشر X تويتر | الزمالك يواجه طلائع الجيش اليوم الأحد في الجولة الـ13 من الدوري الممتاز، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، مباراة قوية تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى استعادة نغمة الانتصارات، بينما يأمل الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.
وتحظى المباراة بأهمية خاصة، إذ تعد الأولى تحت القيادة الفنية الجديدة لأحمد عبد الرؤوف، الذي تولى مهمة المدير الفني المؤقت للفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز، بعد تراجع نتائج الفريق في الجولات الأخيرة.
⚽ قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش
أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن قائمة الفريق للمباراة، والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، من بينهم:
محمد عواد، محمود الشناوي، صلاح مصدق، بارون أوشينج، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم (أسباب فنية)
بالإضافة إلى غيابات أخرى بسبب الإصابات والإيقافات.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مزيج من اللاعبين الأساسيين والعناصر الشابة لتعويض النقص العددي وإثبات الذات أمام الجماهير.