نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا كبيرًا أمام نظيره فالنسيا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

سدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 6، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 31، بعد عرضية من أردا جولر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها مبابي بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 43، نفذها فينيسيوس بتسديدة قوية، ولكن أبعدها الحارس من يمين مرماه.

واستطاع جود بيلينجهام أن يسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 1+45، بعد تمريرة طولية من فيديريكو فالفيردي إلى بيلينجهام الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل ألفارو كاريراس الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 82، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحتل الريال صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن عشر برصيد 9 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مواجهات.