نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يهزم توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي ويقتنص المركز الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح تشيلسي في خطف ثلاث نقاط ثمينة من توتنهام بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 17 نقطة أيضًا.

جاء الشوط الأول مثيرا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث شن لاعبو الفريقان العديد من الهجمات الخطيرة على كلا المرميين حتى تمكن لاعبو تشيلسي من خطف هدف اللقاء في الدقيقة 34 عن طريق بيدرو الذي استغل خطأ قاتل من دفاع توتنهام ليسجل الهدف من زاوية ضيقة.

حاول لاعبو توتنهام تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من الشوط ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز على توتنهام بهدف نظيف.

أما في الشوط الثاني، فتراجع أداء الفريقين وفشلا في تهديد كلا المرميين بأية هجمات خطيرة لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي على توتنهام بهدف نظيف.