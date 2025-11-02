نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2025-2026

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

مانشستر سيتي ضد بورنموث، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.