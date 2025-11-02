نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. الزمالك يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام طلائع الجيش في الدوري المصري اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزمالك يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام طلائع الجيش في الدوري المصري اليوم



يستضيف نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” موسم 2025-2026.

ويسعى الزمالك خلال مواجهة اليوم إلى العودة لطريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أبعدته عن المربع الذهبي، إذ لم يحقق الفوز منذ تغلبه على الإسماعيلي، قبل أن يتعثر أمام الأهلي والجونة وغزل المحلة والبنك الأهلي. هذه النتائج دفعت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب إلى إقالة المدير الفني يانيك فيريرا، وتعيين أحمد عبدالرؤوف بشكل مؤقت لقيادة الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم، بينما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما طلائع الجيش فيدخل اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط فقط، جمعها من 12 مباراة فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما وخسر 6، وسجل لاعبوه 5 أهداف مقابل 15 هدفًا سكنت مرماهم، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش



تقابل الفريقان من قبل في 40 مواجهة، حقق الزمالك الفوز في 22 مباراة، بينما فاز طلائع الجيش في 10 مواجهات، وانتهت 8 مباريات بالتعادل. سجل لاعبو الزمالك 76 هدفًا مقابل 42 هدفًا لطلائع الجيش، وكان أكبر انتصار للزمالك بنتيجة 6-1، بينما أكبر فوز لطلائع الجيش جاء بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقناة الناقلة



تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وتنقل حصريًا عبر قناة “أون تايم سبورت 1 HD”.

قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش



حراسة المرمى: محمد صبحي – مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر – عبدالله السعيد – أحمد حمدي – ناصر ماهر – عبدالحميد معالي – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.