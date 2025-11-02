نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يصطدم بالاتحاد السكندري اليوم في صراع المربع الذهبي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيراميدز يصطدم بالاتحاد السكندري اليوم في صراع المربع الذهبي بالدوري المصري

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة، ويطمح في حصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من المربع الذهبي ومواصلة مطاردة فرق القمة، بينما يسعى الاتحاد السكندري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن بعد تراجع نتائجه في الجولات الماضية.

من جانبه، ركز الجهاز الفني لبيراميدز خلال التحضيرات الأخيرة على دراسة أداء الاتحاد السكندري عبر تحليل مباريات الفريق السابقة لتحديد نقاط القوة والضعف. ويُعد بيراميدز من أقل الفرق خوضًا للمباريات هذا الموسم، بعدما لعب 8 مواجهات فقط جمع منها 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

في المقابل، يسعى الاتحاد السكندري بقيادة تامر مصطفى إلى استعادة توازنه بعد خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، حيث طالب لاعبيه بالانضباط الدفاعي والتركيز الهجومي لتحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة وتُرضي جماهير الإسكندرية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية ومفتوحة بين الطرفين، إذ يسعى بيراميدز لمواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يأمل الاتحاد السكندري في الابتعاد عن مراكز الخطر وتحقيق انتصار يعيد له الاتزان في مشواره بالدوري.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري



تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري



تنقل قناة “أون تايم سبورت 2” أحداث اللقاء مباشرة، وتبدأ التغطية من خلال الاستوديو التحليلي في تمام الرابعة والربع عصرًا، والذي يقدمه الإعلامي محمد غانم، بمشاركة الكابتن محمد عمر والكابتن إسلام شكري.

معلق مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري



يتولى المعلق الرياضي عصام عبده مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر شاشة “أون تايم سبورت 2”.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة بيراميدز في التقدم نحو القمة، وسعي الاتحاد السكندري للهروب من منطقة الخطر في جدول الدوري.