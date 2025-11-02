نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إلتشي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الـ11 من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وإلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد إلتشي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

